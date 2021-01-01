اتحاد الكرة يفتح باب القيد الشتوى للأندية اليوم وحتى 31 يناير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح اليوم الجمعة اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد الشتوي للاندية لتدعيم قوائمها باللاعبين في فترة القيد الثانية حيث كانت اللجنة قررت في اجتماعها الأول، تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021 بدلا من منتصف فبراير حتي منتصف مارس كما كان مقررا، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل، وتسعي اللجنة الثلاثية للتواصل مع وزير الرياضة لتحمل جزء من تكلفة التقنية لاستمرار تطبيقها حيث تكلف التقنية خزينة الجبلاية ما يقرب من 18 مليون جنيه سنويا .

وفيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين ، وجهت اللجنة الدعوة للاندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع المقبل لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد ، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.

كما اتفقت الاندية مع اللجنة الثلاثية في ضرورة التمسك بالاجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع ، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.