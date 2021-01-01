شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يعسكر استعداداًَ لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة عصر غداً السبت بالجولة الخامسة للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، ومن المقرر أن يخوض الطلائع مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ووضع العشرى برنامج بدنى لتجهيز السداسى إسلام جمال وإسلام محارب وعبد الرحمن زولا ومهند لاشين وحسن مجدى وخالد سطوحى لاعبو فريقه عقب تعافيهم من فيروس كورونا وظهور نتيجة المسحة الخاصة بهم والتى جاءت سلبية ليتأكد شفاؤهم وعودتهم للتدريبات ، ويرغب العشرى فى تجهيزهم من إجل الاستعانة بجهودهم فى مواجهة زعيم الثغر.

ويعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للتعرف على مواطن القوة والضعف فى زعيم الثغر قبل ملاقاته غداً، والتى يسعى خلالها الطلائع لاستعادة التوازن بالدوري بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة وجمدت رصيده فى بنك الدوري عند نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات من المسابقة بعدما نال الفريق ثلاثة هزائم وحقق تعادل وحيد ولم يعرف طريق الفوز.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى بعدما غاب عن مباراة غزل المحلة بداعى الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى لقاء مصر المقاصة الذى خسره الطلائع بهدفين مقابل هدف .

وفضل الدكتور هانى درويش، رئيس الجهاز الطبى بطلائع الجيش، منح اللاعب على الفيل راحة من التدريبات والمباريات خلال هذه الفترة على أن يخضع لاختبار طبى قبل مباراة زعيم الثغر للوقوف على حالته بعد تعرضه لكدمة شديدة فى الكتف خلال أحد التدريبات، وحذر طبيب الطلائع من خطورة الاعتماد على اللاعب قبل التعافى حتى لا يتطور الأمر ويحتاج لجراحة عاجلة.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37