شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى سيدات الطائرة اليوم.. الأهلى مع دلفى وأصحاب الجياد ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2020/2021، حيث تشهد الجولة الأولى مواجهات بين كلا من، الأهلى مع دلفى والطيران مع الشمس وأصحاب الجياد مع الزمالك والجزيرة مع سموحة والصيد مع أكتوبر، بينما تأجل لقاء هليوبوليس مع سبورتنج.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أوالكأس.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

قام مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة بانطلاق الموسم الجديد على صعيد الرجال يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.