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عمرو وردة : أتمنى انضمام محمد صلاح لريال مدريد

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تمنى عمرو وردة لاعب نادي فولوس اليوناني، انضمام محمد صلاح لاعب الانجليزي، إلى الإسباني,

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول في الفترة المقبلة، بعد

توتر علاقة صلاح مع مدرب الفريق.

وقال وردة حلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر، "وأضاف: "أتمنى انتقال

محمد صلاح إلى ريال مدريد، إذا لم يكن سعيدًا بتواجده في ليفربول، ورأي أن يستمر في ليفربول ويواصل صناع التاريخ هناك".

وأضاف "محمد صلاح قدوة لأي شخص في مصر، وهو من أفضل خمسة لاعبين في تاريخ مصر".
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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