عمرو وردة : أتمنى انضمام محمد صلاح لريال مدريد

تمنى عمرو وردة لاعب نادي فولوس اليوناني، انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني,

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول في الفترة المقبلة، بعد

توتر علاقة صلاح مع مدرب الفريق.

وقال وردة حلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر، "وأضاف: "أتمنى انتقال

محمد صلاح إلى ريال مدريد، إذا لم يكن سعيدًا بتواجده في ليفربول، ورأي أن يستمر في ليفربول ويواصل صناع التاريخ هناك".

وأضاف "محمد صلاح قدوة لأي شخص في مصر، وهو من أفضل خمسة لاعبين في تاريخ مصر".

