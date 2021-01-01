عمرو وردة : لن ألعب في مصر إلا للأهلي

أكد عمرو وردة لاعب نادي فولوس اليوناني، أنه لن يلعب في مصر سوى للنادي الأهلي، مشيراً أنه يكن كل الاحترام للزمالك وبيراميدز.
وقال وردة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر، " في حالة عودتي لمصر سيكون للنادي الأهلي، ولنألعب في مصر غير للنادي الأهلي، نادي الزمالك كبير جدًا ولدي احترام غير طبيعي له ونادي بيراميدز أيضًا".
وأضاف " أركز في عملي ومستمر في الاحتراف وسأظل، وستكون هناك خطوة جديدة قريبة إن شاء الله، ومستمر في مشواري الاحترافي ولن أعود لمصر".
وأكمل "مددت عقدي مع باوك اليوناني قبل انطلاق الموسم بثلاث ساعات، وإصابتي بفيروس كورونا حالت دون إتمام التعاقد".
وأتم "باوك اليوناني يريد عودتي، ولكن لديّ عرض من خارج اليونان في الدوري الإيطالي والإسباني وأريد الاستمرار في الأحتراف خلال الخمس أو الست سنوات المقبلة، لا أريد العودة إلى مصر".
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