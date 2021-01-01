عمرو وردة : مظلوم في واقعة التحرش ولن أعتذر

تحدث عمرو وردة لاعب نادي فولوس اليوناني، عن أزمته الشهيرة خلال تواجده مع المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 2019.

واستبعد عمرو ودة من المنتخب الوطني بعد انتشار مقاطع ومرسلات فاضحة مع أحد الفتيات.

وقال وردة خلال تصريحات تليفزيونية، " الجماهير تصدق الخبر حينما تقرأه لذلك طبيعي ان يغضبوا مني، لكنني مظلوم في تلك الواقعة وأسرتي تعلم ذلك".

واضاف " اعتذرت من أجل االلعب لمنتخب مصر، واي

لاعب غيري كان اعتزل كرة القدم".

وأكمل " لاعبو المنتخب الوطني ساندوني وطلبوا من الجهاز الفني عودتي للمنتخب بعد استبعادي وأحمد حجازي أول من وقف بجانبي".

ورفض ورة الاعتذار حيث أكد أنه لم يخطأ حتى يعتذر مشيرا انه مظلوم واسرته تعلم ذلك جيدا".