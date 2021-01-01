شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعير لاعب وسط الأهلي ضمن صفقة والتر بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عربي بدر، لاعب وسط النادي الأهلي، ضمن صفقة ضم والتر بواليا، لاعب الجونة، لصفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الذي فتح أبوابه بداية من اليوم للعام الجديد 2021.

علم «المصري اليوم»، أن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، طلب استعارة لاعب وسط الأهلي الشاب ضمن صفقة والتر بواليا، ما رحب به بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي.