شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: «لازم أقف بجوار الزمالك».. ومبادرة لا للتعصب أتت بثمارها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كيان الزمالك لم يتأثر سلبيا بما حدث، لأننا نقف بجواره بكل قوة بجانب مساندة أولاده. وقال: «لازم أقف جنب نادي الزمالك».
أضاف وزير الشباب والرياضة خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن مبادرة لا للتعصب التي أطلقتها الوزارة أتت بثمارها خاصة بعدما علمت أن النادي الأهلي قرر خلال هذه الفترة بوقف أي مفاوضات تخص لاعبي الزمالك.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
136,644
-
تعافي
111,451
-
وفيات
7,576
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: «لازم أقف بجوار الزمالك».. ومبادرة لا للتعصب أتت بثمارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.