شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: «لازم أقف بجوار الزمالك».. ومبادرة لا للتعصب أتت بثمارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كيان الزمالك لم يتأثر سلبيا بما حدث، لأننا نقف بجواره بكل قوة بجانب مساندة أولاده. وقال: «لازم أقف جنب نادي الزمالك».

أضاف وزير الشباب والرياضة خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن مبادرة لا للتعصب التي أطلقتها الوزارة أتت بثمارها خاصة بعدما علمت أن النادي الأهلي قرر خلال هذه الفترة بوقف أي مفاوضات تخص لاعبي الزمالك.