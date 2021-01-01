شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة عن واقعة التحرش في أمم أفريقيا: أعطيت هاتفي لصلاح لإثبات براءتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو ورة، لاعب المنتخب الوطني، وفريق فولوس اليوناني، إنه ينوى الرحيل عن فريقه الحالي، والانتقال للأندية الإيطالية سواء في فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها بداية من اليوم، أو في الصيف المقبل.

أضاف وردة خلال تصريحاته المتلفزة أمس، أنه برئ من واقعة التحرش التي لاحقت به خلال كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، قائلا: جميع اللاعبين ساندوني بما فيهم محمد صلاح، الذي أعطيته تليفوني لإثبات براءتي.