شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يعتذر عن تدريب الإسماعيلي: لم نصل إلى نقطة اتفاق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد وهبة مدرب النادي الإسماعيلي اعتذار عبر صفحته الشخصية بشأن استمراره كمدربًا للإسماعيلي خلال المرحلة الجارية بعد قرار مجلس الإدارة بالإبقاء عليه حتى نهاية البطولة العربية .
جاء بيان محمد وهبة: «بسم الله الرحمن الرحيم، السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تحية واحترامًا وبعد، شرفت بتولي المسؤولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسؤولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم».
وأضا وهبة: «أديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا، وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسؤوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي».
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