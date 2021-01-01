شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي: سنطبق الإجراءات الاحترازية لمونديال اليد من المطار إلى الفندق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الإجراءات الاحترازية التي ستطبق للوقاية من فيروس كورونا خلال مونديال كأس العالم لكرة اليد المقام في مصر ستكون على أعلى مستوى، وسيتم تنفيذها من المطار للفندق الذي يتواجد فيه المنتخب على حسب توزيعه.

أضاف وزير الشباب والرياضة خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن الدولة استطاعت في وقت قياسي تجهيز الصالات التي ستلعب عليها مباريات المونديال.