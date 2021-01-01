شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الإسماعيلي يجري جراحة الصليبي بنجاح بعد إصباته في لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصطفى محمد طبيب فريق الإسماعيلى مواليد 2003، أن اللاعب محمد حسين سليمان قد أجرى أمس جراحة الرباط الصليبى بالقاهرة بنجاح. وقال: إن اللاعب سيبدأ المرحلة الأولى من التأهيل خلال الفترة المقبلة. وكان اللاعب قد أصيب بقطع في الرباط الصليبى خلال مواجهة الزمالك الودية، قبل انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئ الإسماعيلي يجري جراحة الصليبي بنجاح بعد إصباته في لقاء الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.