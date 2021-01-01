شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوضح حقيقة اعتذار منتخبات مونديال اليد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأنباء المتداولة حاليا بشأن اعتذار بعض المنتخبات المشاركة في مونديال العالم لكرة اليد المقام على أرض مصر خلال الشهر الجاري من العام الجديد 2021.
قال وزير الرياضة خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن جميع المنتخبات ستشارك بشكل طبيعي في مونديال العالم، ولا صحة لما يتردد عن اعتذار بعض المنتخبات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
136,644
-
تعافي
111,451
-
وفيات
7,576
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يوضح حقيقة اعتذار منتخبات مونديال اليد بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.