شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوضح حقيقة اعتذار منتخبات مونديال اليد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأنباء المتداولة حاليا بشأن اعتذار بعض المنتخبات المشاركة في مونديال العالم لكرة اليد المقام على أرض مصر خلال الشهر الجاري من العام الجديد 2021.

قال وزير الرياضة خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن جميع المنتخبات ستشارك بشكل طبيعي في مونديال العالم، ولا صحة لما يتردد عن اعتذار بعض المنتخبات.