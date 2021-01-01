شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دورى كرة القدم للصم على ملاعب المركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة البارالمبية برئاسة حياة خطاب، نهائي الدوري الممتاز لكرة القدم للصم، للموسم الرياضي 2019 /2020 اليوم، بالمركزالأولمبى بالمعادى، وذلك بإقامة مباراتين لتحديد المركز الثالث والرابع، وتحديد بطل الدوري.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي مركز شباب زينهم بالقاهرة ومركز شباب النموذجي بالشرقية، ويتنافس علي لقب بطل الدوري فريقي نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ ومركز شباب السنبلاوين حامل اللقب.

استمرت مباريات الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي وتوقفت في ظل جائحة كورونا وتم استكمال الدوري بمجموع مباريات 50 مباراة .

ومن المعروف ان عدد الفرق المشاركة في دوري كرة القدم للصم بقسميه الممتاز والدرجة الاولي 68 فريق من مختلف محافظات الجمهورية باجمالي مباريات 180 مباراة.