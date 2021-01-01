شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: رئيس الأولمبية الدولية يشهد نهائى مونديال اليد.. وروسيا لم تعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن بطولة العالم كرة اليد ستقام فى موعدها ، خاصة وأنه حال تأجيل البطولة سيتم سحب تنظيمها من مصر .

وقال صبحى أنه لا يوجد أى دول تقدمت باعتذار عن المشاركة حتى أن روسيا ستشارك فى المونديال دون العلم الخاص بها ، بالإضافة إلى حضور توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية فى نهائى المونديال .

وأشار صبحى خلال حديثه مع قناة أون تايم سبورت 2 أن جماهيرالبطولة ستكون 4 آلاف من أصل 17 ألف ، أى أن النسبة ستكون 30 % من سعة الصالات التى ستستضيف البطولة ، و التى تم تجهيزها فى عامان وهو ما يٌعد انجاز كبير

وعن الاجراءات الاحترازية قال وزير الرياضة أن كل اللاعبين و الجاليات سيطبق عليها نظام الفقاعة ، بدءا من هبوط الطائرة حتى خروجهم من المطار للعودة الى بلادهم .

وأضاف صبحى أن مونديال اليد هو البطولة التى تجمع منتخبات العالم فى بطولة واحدة حيث يشارك بها 32 منتخب من مختلف دول العالم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، بأربعة صالات وهى ستاد القاهرة، و العاصمة الادارية ، و برج العرب ، و 6 أكتوبر.