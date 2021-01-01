شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخب الشباب سافر تونس "سليم".. وندعم أبوريدة فى انتخابات فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قرار فيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة كان مفاجأة للوزارة، ولم نكن على علم به قبل صدوره. وأضاف صبحى، فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم، أن الوزارة ستقدم كل الدعم لهانى أبو ريدة فى انتخابات المكتب التتفيذى للفيفا، قائلا: "الوزارة مع هانى أبو ريدة فى الانتخابات، وأى مصرى لازم ندعمه، فكل مصرى يتقلد منصبا إقليميا أو قاريا أو أو دوليا ندعمه".

وتطرق وزير الرياضة إلى أنه نجح فى تثبيت مقر الاتحاد الأفريقى فى مصر، وعن استضافة الكونجرس الأفريقى قال: "لم يطلب منا استضافة الكونجرس للكاف فى القاهرة".

وفيما يخص منتخب الشباب قال صبحى إن الفريق سافر الى تونس دون وجود إصابات بكورونا، مضيفا: "المنتخب سافر تونس سليم بدون إصابات بكورونا، وإصابة 14 لاعبا أى 50% من قوة المنتخب أمر غير طبيعى".

وفى سياق آخر، أعلن ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، تعافيه من فيروس كورونا، حيث كان قد تعرض للإصابة بالفيروس في تونس خلال وجوده مع بعثة منتخب الشباب قبل تصفيات شمال أفريقيا. وأكد ربيع ياسين فى تصريحات له، أنه يتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت الحالى بعدما تحولت مسحته من إيجابية إلى سلبية.