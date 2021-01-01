شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لا نفكر فى ضم جيرالدو لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فرج عامر رئيس نادي سموحة عن موقف ناديه من التعاقد مع الأنجوالي جيرالدو لاعب الأهلي، والذي اقترب من الرحيل عن الأهلي بعد التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق.

وقال فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "سموحة لم يفكر في ضم جيرالدو والأهلي لم يعرض جيرالدو علينا".

وينوي الأهلي رفع اسم جيرالدو وقيده في قائمة الانتظار في ظل إخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لقيد بواليا، استعدادا لخوض منافسات الدوري وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

وتواصل مسئول الأهلى مع نظرائهم في الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب في التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

دخل الزمالك على خط المفاوضات مع الجونة لحسم صفقة مع والتر بواليا والذي يقدم مستويات قوية في الموسم الماضي ويستمر تألقه بالموسم الحالي للبحث عن البديل المناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على خوض التجربة الاحترافية فى ظل امتلاكه عرض من سانت إتيان الفرنسى.