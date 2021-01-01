شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مخالفات الأهلى لا ترتقى للتحويل إلى النيابة وهذه أسباب زيارتى للخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة تمارس عملها فى كل المؤسسات الرياضية، ومن بينها الأهلى واللجنة الأولمبية، وفيما يخص الأهلى هناك مخالفات رصدتها لجان التفتيش لكنها حتى الآن لا ترتقى التحويل إلى النيابة.

وأضاف صبحى، فى تصريحات تليفزيونية، أن اللجان التفتيشية لم تصدر قرارها الأخير بخصوص القلعة الحمراء، وإذا ارتقت المخالفات فى النهاية من وجهة نظر اللجنة سيتم تحويلها إلى النيابة العامة.

وتطرق صبحى إلى زيارته لمحمود الخطيب رئيس الأهلى فى منزله، قائلا: "زرت الخطيب كمبادرة بعد تطور الأمر عن كونه تأجيل مباراة بين الأهلى الزمالك، وكان وقتها مريضا وأجرى تحليلات وفحوصات، وأجريت مكالمة هاتفية معه، وأبلغته أننى سوف أقوم بزيارته، وبالفعل توجهت إلى منزله، وكان موجودا مع مجلس الإدارة، والأطراف كلها كانت على الهاتف سواء الزمالك أو اتحاد الكرة، لذلك فالزيارة سببها نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك واتحاد الكرة، و لا أتدخل إلا إذا كان الأمر قوميا".