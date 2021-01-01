شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، مباريات قوية فى إطار الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 ، على صعيد المجموعات الأربعة .

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، الشرقية للدخان مع الأهلى ومصر للبترول مع بتروجت وهليوليدو مع القناة، بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من الزهور مع الزمالك وبنى سويف مع سبورتنج وإسكندرية للبترول مع هليوبوليس.

بينما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من، الداخلية مع طلائع الجيش والمنيا مع الشمس والفيوم مع الطيران، فيما يلتقى فى المجموعة الرابعة كلا من، الترسانة مع سموحة وأكتوبر مع طنطا ودلفى مع الاتحاد.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة انطلاق الموسم الجديد يوم 18 ديسمبر الجارى بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل أى قبل شهر رمضان.