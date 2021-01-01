شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر عن انتقال بواليا للأهلى: طلبت التعاقد مع اللاعب من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للأهلى، على تعاقد المارد الأحمر مع الزامبى والتر بواليا لتدعيم هجوم المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

وقال فايلر عبر حسابه على موقع إنستجرام ناشرا صورة من توقيع بواليا على عقود انتقاله للأهلى فى وجود أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي: "طلبت التعاقد مع هذا اللاعب من قبل.. تهانينا".

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلى لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولى نادى الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبى لتدعيم صفوف الأهلى خلال الفترة القادمة.

وتواصل مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الجونة لقطع الطريق على منافسهم الزمالك والفوز بالصفقة خاصة أن المارد الأحمر يرغب فى التعاقد مع مهاجم سوبر لتلبية احتياجات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى قطر خلال شهر فبراير المقبل.

ودخل الزمالك على خط المفاوضات مع الجونة لحسم صفقة مع والتر بواليا والذى يقدم مستويات قوية فى الموسم الماضى ويستمر تألقه بالموسم الحالى للبحث عن البديل المناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى يصر على خوض التجربة الاحترافية فى ظل امتلاكه عرض من سانت إتيان الفرنسى.