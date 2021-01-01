شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلى ودجلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتىّ اليوم الجمعة بالجولة الخامسة لبطولة الدورى المصرى، وتقرر تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لمباراة الأهلى ووادى دجلة على استاد السلام، فيما تم تعيين الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة بيراميدز والانتاج الحربى باستاد الدفاع الجوى.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين التي دخلت معسكرًا مغلقًا مساء أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة.

وضمت القائمة كلًّا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.

وتشهد قائمة الأهلي العديد من الغيابات أبرزها، محمود كهربا و طاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدي قفشة، ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجاي وناصر ماهر وأكرم توفيق ورامي ربيعة.

ويواجه الأهلي فريق وادي دجلة في السابعة والنص مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأهلي والسلام"، في إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.