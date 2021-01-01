الدوري السعودي | غضب وضيق في غرفة ملابس الهلال بعد التعادل مع الشباب

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، عن عدم رضاه عقب التعادل أمام الشباب1 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

‏وقال رازفان في تصريحات لقناة “الرياضية السعودية” عقب المباراة: “مازلنا فريقًا قويًا ونخلق العديد من الفرص والمنافسين يصلون إلى مرمانا مرة أو مرتين وينجحون في التسجيل مما يزيد من الضغوطات علينا”.

وعن مستوى الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الفريق ،قال رازافان: “جوميز لاعب مهم للغاية لنا فمن الممكن أن يغيب عن التسجيل بعض الأوقات لكنه يساعدنا في صناعة الفرص وخلق المساحات لزملائه”.

وتابع: “علينا أن لا ننسى أن هذا الفريق قبل أربعة أسابيع حصد جميع الألقاب وقدم مستوى كبيرًا وأنا أثق في قدرته على العودة لهذا المستوى “.

وعبر رازفان عن غضبه من القرارات التحكيمية خلال المباراة وقال: “قرارات الحكام تؤثر على سير المباراة ، ولا أعرف لماذا ألغي الهدف اليوم، وبعض ركلات الجزاء تحسب في مباراة و مباراة أخرى لا تحسب علمًا أنها نفس الطريقة فالشباب احتسبت عليه ركلة جزاء أمام التعاون وتكررت اليوم ولم تحتسب”.

وكان الحكم قد ألغى هدفًا للهلال سجله ياسر الشهراني في الشوط الثاني، بعد أن لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ليلغي الهدف بداعي تدخل جوميز مهاجم الهلال ومنعه حارس الشباب من الرؤية السليمة أثناء تسدية زميله الشهراني.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 24 في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 19 نقطة.