سوق مصر | الاهلي يتمم صفقته الشتوية الاولى من الجونة

أعلن النادي الأهلي المصري، عن ضم المهاجم الزامبي والتر بواليا إلى صفوفه قادمًا من فريق الجونة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري، اليوم الخميس، أن بواليا وقع على عقد يبدأ منذ مطلع يناير المقبل، ويمتد لأربعة مواسم.

وكان بواليًا قد انضم إلى الجونة قادمًا من نكانا ريد ديفيلز الزامبي في عام 2019، حيث سجل مع الفريق 11 هدفًا منها ثلاثة أهداف في الموسم الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد تسع نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات، ويستعد لمواجهة وادي دجلة صاحب المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط غدًا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري المصري.