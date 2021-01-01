أعلن النادي الأهلي المصري، عن ضم المهاجم الزامبي والتر بواليا إلى صفوفه قادمًا من فريق الجونة.
وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري، اليوم الخميس، أن بواليا وقع على عقد يبدأ منذ مطلع يناير المقبل، ويمتد لأربعة مواسم.
وكان بواليًا قد انضم إلى الجونة قادمًا من نكانا ريد ديفيلز الزامبي في عام 2019، حيث سجل مع الفريق 11 هدفًا منها ثلاثة أهداف في الموسم الجاري.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد تسع نقاط بعد خوضه لثلاث مباريات، ويستعد لمواجهة وادي دجلة صاحب المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط غدًا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق مصر | الاهلي يتمم صفقته الشتوية الاولى من الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.