لاعب سابق: ليفربول يمكنه استبدال محمد صلاح بنجم بايرن ميونخ

يعتقد لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، ديتمار هامان أن نجم بايرن ميونخ الألماني، كينجسلي كومان هو الأنسب لتعويض النجم المصري محمد صلاح في الريدز.

وازدادت التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته الأخيرة لصحيفة “آس” الإسبانية، والتي ألمح خلالها إمكانية رحيله عن الريدز صوب أحد العملاقين الإسبانيين: ريال مدريد أو برشلونة.

ولعب هامان لصالح ليفربول بين عامي 1999 و2006، وساهم في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا على حساب ميلان الإيطالي 2004/05.

واقترح اللاعب الألماني السابق على المدير الفني للريدز، يورجن كلوب أن يضع كومان على رأس قائمة البدلاء المحتملين للنجم المصري.

ولعب كومان دور البطولة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي، عندما سجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث دفع مستوى الجناح الفرنسي مع بايرن ميونخ، هامان إلى رؤيته الرجل المثالي لتعويض رحيل صلاح المحتمل.

ووضح هامان وجهة نظره في تصريحات لشبكة “أسترو سوبر سبورت” الماليزية، قائلًا: “أفضل جناح متاح بالنسبة لي هو كينجسلي كومان”.

وأضاف: “إنه يجيد اللعب بكلتا القدمين، سريع، ذكي جدًا، يجيد اتخاذ القرارات، كما أن إنهاء الهجمات لديه تطور للغاية”.

وتابع: “لو رحل صلاح، وهو أمر وارد جدًا، فسيتوجب على ليفربول شراء لاعب لتعويضه”.

وواصل: “كومان كان يعاني من إصابات عندما انتقل إلى بايرن ميونخ، لكنه استعاد لياقته وجاهزيته وسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا”.

يذكر أن محمد صلاح سجل 16 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 21 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

بينما انضم كينجسلي كومان إلى بايرن ميونخ في أغسطس 2015 لمدة موسمين على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي نظير سبعة ملايين يورو، وانتقل الجناح الفرنسي بصفة نهائية للعملاق البافاري في يوليو 2017 مقابل 21 مليون يورو.