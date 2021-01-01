شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يؤدون تدريبات استشفائية اليوم استعداد للمقاصة الجريح في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة، ضمن برنامج الاستعداد للقاء مصر المقاصة الأحد القادم في الأسبوع السابع ببطولة الدورى المحلى.

ومن المقرر، أن يخوضوا اللاعبين تدريبات بدنية من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.