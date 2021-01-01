شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة مديرا فنيا للإسماعيلي رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس، إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة، استمرار محمد وهبة مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم وقائما بأعمال مدير الكرة، فضلا عن تعيين عطية صابر مدربا، وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى لحين انتهاء مباريات البطولة العربية. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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