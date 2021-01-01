شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشدد على إجراءات الوقاية من كورونا: من تظهر عليه الأعراض يعزل منزليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كامل جودة مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك إنه تم ارسال منشور موجه إلى جميع الأجهزة الفنية والمدربين والإداريين لجميع الألعاب بنادي الزمالك. ويتضمن المنشور الآتي: من ظهرت عليه أي أعراض وباء فيروس كورونا بعدم الحضور أو محاولة التدريب داخل النادي تحت أي ظرف ويفضل اتخاذ إجراءات العزل المنزلي لحين اختفاء الأعراض والشفاء التام وذلك حفاظا على جميع العاملين واللاعبين المتواجدين داخل النادي .

أضاف الدكتور عاطف النمر نائب المدير التنفيذي ورئيس قطاع الشؤون الرياضية بالنادي، أنه يتم حاليا دراسة جدية لإضافة قطاع الأكاديميات لجميع الألعاب بنادي الزمالك حرصا من الإدارة على اختيار وانتقاء أفضل اللاعبين وتصعيدهم للفرق وامتلاك جيل جديد من أبناء القلعة البيضاء وأيضا لتنمية موارد النادي.