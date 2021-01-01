شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عرض نادي سانت إيتيان لضم مصطفى محمد غير رسمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة العرض الفرنسي الخاص بنادي نادي سانت إيتيان، لمهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر، مصطفى محمد.
وقال قاسم خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، عرض النادي الفرنسي لم يصل الزمالك بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، كل العروض شفهية، ولابد أن يعلم مصطفى محمد، أن نادي الزمالك لم يقف أمامه مستقبله الكروي.
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