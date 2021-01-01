شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف: مرتضى منصور يعود لقيادة الزمالك في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مجلس الزمالك الموقف برئاسة مرتضى منصور، محتمل عودته في حالة واحدة، وهي عندما تقول النيابة التي تجري التحقيقات في المخالفات الخاصة بمجلس الزمالك الموقوف لم ترتقى إلى المخالفات.
أضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات متلفزة مساء أمس، وفي حالة إقرار النيابة مخالفات خاصة بمجلس الزمالك الموقوف، يتم تحديد موعدا لانتخابات الزمالك بمجلس جديد، ويتم هذا الأمر عن طريق الطريق القانونية واللوائح.
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