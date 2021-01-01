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وزير الرياضة عن حضور محمود الخطيب جنازة رئيس الزمالك: روح طيبة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس النادي الأهلي، ومجلسه، جنازة المستشار أحمد البكري، رئيس الزمالك الأسبق الذي تولى إدارة النادي الأبيض خلفا لإيقاف مجلس مرتضى منصور، يدل على الروح طيبة بدأت تنتشر في الشارع الرياضي المصري، خاصة بعد إطلاق مبادرة لا للتعصب.

أضاف صبحي، خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن تهئنة نادي الزمالك للنادي الأهلي لفوزه بجائزة الأكثر تتويجا ونادي القرن الأفريقي، يعد بمثابة أمر محترم للغاية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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