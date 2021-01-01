شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدد موعد لقاء الزمالك والاتحاد في منافسات دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الاتحاد المصري لكرة السلة غدا السبت، قرعة على المركزين الخامس والسادس بحضور مندوبي ناديي الزمالك والجزيرة استعدادا لخوض منافسات دوري السوبر.

ويمثل نادي الزمالك في الاجتماع ياسر عبدالوهاب رئيس قطاع كرة السلة بالنادي والمدرب العام للفريق الأول رجال بالنادي. ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر في وقت سابق إلغاء مباراة الزمالك والجزيرة بسبب إصابة أكثر من لاعب في صفوف الجزيرة بفيروس كورونا المستجد، ولذلك قرر إجراء قرعة بين الناديين لتحديد صاحب المركز الخامس والسادس استعدادا لإنطلاق دوري السوبر.

والجدير بالذكر أن الفريق صاحب المركز الأول يلتقي مع صاحب المركز السادس عشر، ويلتقي الخامس في الترتيب مع صاحب المركز العاشر ويواجه صاحب المركز السادس مع صاحب المرتبة التاسعة بجدول ترتيب الدوري.