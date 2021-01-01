شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يصعد نجمين من شباب الزمالك للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بتصعيد إسلام عصام صانع ألعاب فريق ٢٠٠٠، ومحمد نديم حارس مرمي فريق ٢٠٠١، للانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق اليوم التي ستقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على تصعيد المواهب والعناصر المميزة في فرق الناشئين إلى الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرت تحسبا للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة، كما حدث في الفترات الماضية كما حدث مع أحمد عيد وحسين فيصل وحسام عبدالمجيد وغيرهم من اللاعبين ويستعد الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها غدا السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.