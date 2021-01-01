شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعداد للقاء إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة، مرانه الختامي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة إنبي ببطولة الدوري. ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو عن قائمة اللاعبين المختارين للقاء عقب التدريب، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر غدا السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.

الجدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.