شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: توليت الوزارة «والدنيا هيصة» في الشارع الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة والشباب، إنه تولي قيادة الوزارة عام 2018، وكانت «الدنيا هيصة في الشارع الرياضي لاخفاقات نتائج الكرة مع المنتخب المصري».

أضاف وزير الشباب والرياضة خلال تصريحاته المتفلزة مساء أمس، عقدت جلسة مع الدكتور حسن مصطفى، في سويسرا لمناقسة قانون الرياضة.