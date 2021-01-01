شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: وزارة الرياضة ساعدت في تشكيل لجان الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ساعدت في تشكيل لجان نادي الزمالك عقب إيقاف مجلس الزمالك السابق بناء على قرار اللجنة الأوليميبة.
أضاف صبحي خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن لجان الكورة داخل النادي الزمالك ساهمت في حل العديد من الأمور الهامة داخل القعلة البيضاء خاصة وأنها مكونة من أبناء الزمالك أمثال أيمن يونس، وعبدالحليم على، وفاروق جعفر.
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