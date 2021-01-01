وزير الرياضة: قررنا إيقاف مجلس الزمالك وليس حله حفاظا على سير التحقيقات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قررنا إيقاف مجلس الزمالك وليس حله حفاظا على سير التحقيقات الجارية بشأن المجلس السابق. أضاف خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس: قرار الوزارة تجاه نادي الزمالك، بعد قرارات اللجنة الأوليمبية، كان نابعا من الحفاظ على كيان الزمالك في المقام الأول. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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