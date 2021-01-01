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مارسيلو غاضب في ريال مدريد.. ويوفنتوس يسعى لخطفه من النادي الملكي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مارسيلو، جناح ريال مدريد الإسباني، غضبه بسبب عدم مشاركته خلال اللقاءات الماضية بصفة مستمرة مع ناديه سواء في دوري الأبطال، أو .

ووفقا لموقع ماركا، طالب النجم البرازيلي، مدربه الفرنسي، زيدان، الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من استعادة مستواه الفني الذي هبط بشدة بسبب عدم مشاركته أساسيا خلال اللقاءات الماضية.

وأكد التقرير، أن فريق يوفنتوس يسعى خلال الفترة المقبلة بالحصول على موافقة شفوية من الجناج البرازيلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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