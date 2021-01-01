شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو غاضب في ريال مدريد.. ويوفنتوس يسعى لخطفه من النادي الملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مارسيلو، جناح ريال مدريد الإسباني، غضبه بسبب عدم مشاركته خلال اللقاءات الماضية بصفة مستمرة مع ناديه سواء في دوري الأبطال، أو الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع ماركا، طالب النجم البرازيلي، مدربه الفرنسي، زيدان، الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من استعادة مستواه الفني الذي هبط بشدة بسبب عدم مشاركته أساسيا خلال اللقاءات الماضية.

وأكد التقرير، أن فريق يوفنتوس يسعى خلال الفترة المقبلة بالحصول على موافقة شفوية من الجناج البرازيلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.