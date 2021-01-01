هنا السعودية

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يشارك في نسخة 2021 من داكار السعودية 559 منافساً، من بينهم 82 سائقاً مخضرماً شاركوا في 10 نسخ سابقة على الأقل من الرالي، وسيكون جمهور رياضة المحركات على موعد مع تغطية شاملة لأحداث داكار السعودية 2021 من خلال 12 ساعة يومياً من التغطية التلفزيونية و1200 ساعة على شاشات 70 قناة تلفزيونية على مدار الأيام الـ 13 للسباق ليشاهدها عشاق الرياضة في 190 دولة حول العالم.
ينطلق داكار السعودية من جدة عروس البحر الأحمر، حيث تسير الفرق لمسافة 623 كيلو متراً قبل الوصول إلى بيشة، ثم 685 كيلو متراً، وصولاً إلى وادي الدواسر والتي تستضيف المرحلة الماراثونية الأولى في السباق بمسافة 629 كلم، وفي 6 يناير ينطلق المتسابقون باتجاه الرياض بمسافة 813 كيلو متراً، ومن ثم إلى منطقة بريدة بمسافة 624 كلم، وصولاً إلى منطقة حائل والتي يقطع خلالها المتسابقون 655 كيلو متراً، قبل الحصول على يوم راحة في منطقة حائل يوم 9 يناير. ويتواصل السباق في 10 يناير نحو سكاكا ويتنافس المشاركون على مسافة 737 كيلومتراً لتحقيق الوقت الأفضل في مختلف الفئات الـ6، قبل التحرك في 11 يناير إلى مدينة نيوم المستقبلية بمسافة 709 كيلومترات، وتستضيف نيوم المرحلة الماراثونية الثانية بمسافة 579 كيلومتراً، ويمر بعد ذلك السائقون وفرقهم المشاركة في رالي داكار السعودية بمنطقة من الرمال والحصى تمتد لمسافة 583 كيلومتراً خلال رحلتهم الصعبة من نيوم إلى العلا، وفي المرحلة 11 من السباق يتجه المشاركون إلى ينبع بمسافة 557 كيلومتراً، وتشتعل المنافسة في اليوم الأخير، حيث تكون المرحلة 12 والتي تمتد على مسافة 452 كيلومتراً من ينبع إلى جدة لتحديد هوية البطل.
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