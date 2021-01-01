شكرا لقرائتكم خبر عن الهويدي لـ الخليج 365: الأندية الكبيرة قلدتنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي بأن بطولة كأس الملك هي الأقرب إلى فريقه من تحقيقها في ظل الإمكانات التي يعيشها الفريق وكذلك قصر البطولة، وأضاف: «سبق لفريق الباطن الوصول إلى دور الأربعة من هذه البطولة»، وأوضح أن خبرتهم في اختيار المدرب واللاعبين هي التي ستفرق معهم، وكشف الهويدي سر تميز المركز الإعلامي في النادي وقال: «ما قمنا به جعل بعض الأندية تقلدنا»، مشدداً على أن ناديه يعتبر من الأندية ذات الشعبية والقاعدة الجماهيرية في الدوري، وليس له علاقة بفريق الهلال. فإلى تفاصيل الحوار التالي:

• ما الذي تغير عليكم هذا الموسم؟

•• لم يتغير شيء ولكن نحن قمنا باختيار المدرب الجيد والإعداد القوي، بالإضافة إلى جودة اللاعبين وسد احتياج المناطق بأفضل المحترفين.. والحمد لله وفقنا في اختيارهم والذي جاء وفق معايير ومتطلبات الفترة.

• كيف تم اختيار المحترفين؟

•• الخبرة لها دور ونحن تعلمنا من السنوات الماضية وعرفنا كيف نختار وفق الإمكانات المطروحة أمامنا.

• وما الذي ينقص الباطن حالياً؟

•• لا ينقصنا شيء.. وراضون عما قدمناه في هذا الموسم وعملنا هو الأفضل حالياً من بين فرق الدوري.

• المركز الإعلامي في النادي خطف الأنظار، ما هو السر؟

•• المركز الإعلامي يقوم بعمل إبداعي بقيادة الزميل رمضان المتعب، وهي عصارة خبرة مع الجهد، وحالياً نشاهد بعض الأندية تقلد الباطن منها الفتح والوحدة والنصر وغيرهم.

• ما هو سر هذا التميز؟

•• لأننا مبدعون ونعرف كيف نعمل ونجذب المشاهد، والنتائج كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ونشاهد كمية التفاعلات على حساب النادي في منصة تويتر، وهذا مردوده كبير لنا وشيء إيجابي.

• هل هناك رعاة لدى النادي؟

•• هناك رعاة للنادي ولكن ليس الذي نبحث عنه بالشكل المطلوب، وهذا يعود إلى جائحة كورونا، ونأمل بعد انتهاء هذه الأزمة في التطوير كثيرا وجلب رعاة آخرين.

• نشاهد هجوما على الحكام فهل تضرر الباطن؟

•• لا يوجد فريق لم يتضرر من التحكيم والقرارات، خصوصا أن المباريات تحتاج حكام خبرة ومعالجة الأخطاء واختيارا جيدا لهم.

• هل أنت مع الحكم المحلي؟

•• نعم.. فأنا مع الحكم المحلي طبعا.

• ما أهدافكم هذا الموسم؟

•• هدفنا المنافسة والأقرب لنا كأس الملك الذي هو إن شاء الله هدف من أهدافنا هذا الموسم، ويعد أقصر من المواسم السابقة وسبق لفريق الباطن أن وصل إلى دور الأربعة في هذه البطولة الغالية ولكن هذه المرة نبحث عن الإنجاز.

• إذن.. ما هو العائق؟

•• ضغط المباريات فحسب، تجدنا نلعب في الدوري 3 مباريات في الأسبوع وهذا الشيء مرهق، ولكن سنتجاوزه.

• ما هو سر هذا الطموح؟

•• السر هو إصرار وعزيمة وطموح وحب لهذا البلد واجتهاد والباطن محافظة كبيرة.

• هل لكم أو عليكم مبالغ لدى الأندية الأخرى؟

•• لا يوجد لنا أو علينا مبالغ لدى الفرق الأخرى وأمورنا في السليم.

• البعض يقول إن الباطن ليس له قاعدة جماهيرية؟

•• غير صحيح، فعلى مستوى الـ 16 فريقا، فريقنا ينافس على المركز الخامس أو السادس ولنا قاعدة جماهيرية ويظل القياس هو حضور المباريات.

• الفترة الشتوية قريبة هل سنشاهد تغييرات في اللاعبين؟

•• إن شاء الله هذه السنة والسنة القادمة لا تغيير في هيكلة الفريق وعقود اللاعبين الأجانب مستمرة.

• يقال إنك هلالي، فما صحة هذا الكلام؟

•• أنا بطناوي ودمي سماوي، أحب الهلال وأحب جميع الأندية، ولكن نادي الباطن هو المتصدر في قلبي.