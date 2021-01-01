شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة «الكفاءة المالية» والأندية تنتظر النتائج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية قبل قليل، انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر 2020م، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية، على أن تعلن النتائج يوم الخميس القادم الموافق 7 يناير 2021م.

وفي هذا الصدد، تود وزارة الرياضة تقديم الشكر لكافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.