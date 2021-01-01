شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: يجب تعديل بند التحكيم فى قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك بعض البنود تحتاج إلى تعديل فى قانون الرياضة، وتم عقد جلسة مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد فى سويسرا ، لمناقشة بعض بنود القانون التى تحتاج الى تعديل بما لا يخالف المواثيق الأولمبية .

قال صبحى فى تصريحات لبرناج مساء اون تايم ، أنه اتفق مع اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب على تعديل بعض البنود الخاصة بالاستثمار الرياضى ، بالاضافة إلى قانون التحكيم الرياضى والذى لابد من تعديله .

وأضاف صبحى أن لجنة التفتيش في نادى الزمالك مع الوزارة فى هذا الملف ، وبعد تحويل الملف الى النيابة لا يمكننا تحديد وجود مخالفات من عدمه ، ولكن هناك مخالفات ترتقى أن تحسمها النيابة ، وهى التى تقول مخالفة أم لا .

واصل: وما قبل القرارات ، كانت الاطراف تتبارى ، وكان هناك تيار ضد المجلس، ويروا أن الوزير لا يتخذ قرار فى الشكاوى، ولكنى لم انساق الى اى قرار ضاغط، وتحملت كل ذلك لأن هذا هو دورى ، لذلك هناك من يتساءل لماذا الزمالك دون غيره ، فاللجان موجودة فى كل المؤسسات .