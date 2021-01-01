شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: جلستى مع فرجانى ساسى بناء على طلب لجنة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الجلسة التى عقدها مع فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك، جاءت بناءعلى طلب اللجنة المؤقتة بالنادى، والتى رأت أن اللاعب لا يشعر بالأمان فى النادى، فى الفترة الحالية.

وقال صبحى فى تضريحات لبرنامج مساء أون تايم أن اللجنة أخطرته أن فرجاني ساسي لا يشعر بالأمان فهل هناك مانع أن نطمئنه على مستقبله فى الزمالك قائلا: "اللجنة قالت ساسى مكنش حاسس بالأمان، وعاوز يمشى، وكانت مش أول مرة أجلس معه، واللجنة طلبت منى أقعد معاه وأطمنه" .

وأضاف وزير الرياضة أن فرجاني ساسي ليس أول لاعب فى الزمالك يجلس معه، بل سبق وجلس مع أحد اللاعبين الأجانب فى الفريق الذى كان لديه أزمة مع أحد أطفاله وتدخلنا وتم حلها وقت كان مرتضى منصور رئيسا للنادى، بالاضافة إلى حل أزمة لساسى من قبل عندما كانت ترتبط بالإقامة، واختتم حديثه، قائلا: "كان لازم أقف جنب الزمالك وأدعم الكيان وأحافظ عليه".

ووجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة العام الميلادى الجديد، قائلا له: "وعدت فأوفيت بأن مصر فى 2020 هتكون حاجة تانية، رغم أن كورونا أخرت لكن الدولة لم تتأخر عن خطتها، وجيشنا القوى وشرطتنا، وحرصك على الاهتمام بالمواطن المصرى".

وقال وزير الشباب والرياضة، عن حياته الشخصية، أن زوجته هى ابنة خاله، ولديه ولد وبنت، الابن يلعب فى نادى طلائع الجيش، ولاعب منتخب الشباب أيضا، ولا أحب أن يذكروا أنهم ابناء وزير الرياضة، واضطريت للإعلان عن وجود ابنى فى منتخب الشباب لبث الطمأنينة فى نفوس الجميع.