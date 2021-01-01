شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: نواجه المهاترات بمبادئ الأهلى ونتمنى سير كل الأندية على غراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى العميد محمد مرجان، المدير النفيذي للأهلي، أن عام 2020 شهد طفرة إنشائية في كل أفرع النادي الأهلي ونهاية العام كانت سعيدة علينا، وهناك فرع الأقصر سيتم افتتاحه خلال فترة قصيرة، والعمل في فرع التجمع الخامس ليصبح للأهلي 5 أفرع.

وقال مرجان، خلال تصريحات لبرنامج "سهرة خاصة" على قناة الأهلي، إن جائزة جلوب سوكر فخر لمصر كلها وليس الأهلاوية، ونتمنى تتويج أكثر من ناد يسير على نهج الأهلي في الفترة القادمة.

وشدد على أنه لو كل مؤسسة عرفت دورها وكيف يقوم به سنكون في مكانة ثانية ورغم قساوة عام 2020 إلا أننا توجنا ببطولة أفريقيا بعد غياب 7 سنوات غم صعوبتها لأنها كانت تجمع فريقين كبيين الأهلي والزمالك ومنتظرين نتائج أفضل في كأس العالم، وأتمنى أن يكون عام 2021 عام سعيدا على الأهلي ويحقق فيه بطولات كثيرة.

وأوضح أن محمود الخطيب تمسك بالأخلاق والمبادئ وخضنا جميع المهاترات متمسكين بمبادئنا، لأننا نعلم أنه سيأتي من بعدنا أجيال ستحكم علينا، وعلينا أن نسير في طريقنا بدون ضجة.

وأضاف مرجان أن مصر تمثل قيمة كبيرة، والرياضة دائما تحبذ الأخلاق وتدعو للسلام، ولا بد من تعليم أبنائنا كيفية الحفاظ على المبادئ والأخلاق، وكيف نرضي جماهيرنا وإذا حدثت أخطاء نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا أحد.