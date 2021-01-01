شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة: لن ألعب فى مصر إلا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو وردة لاعب فولوس اليونانى إنه لم يفكر في العودة لمصر، مؤكدا أنه كان هناك مفاوضات رسمية من الأهلي وكذلك الزمالك وبيراميدز، موضحا انه لو في يوم من الأيام عاد إلى مصر لن يلعب سوي للقلعة الحمراء.

أضاف وردة في تصريحات تلفزيونية :" "لن ألعب في مصر غير للنادي الأهلي، نادي الزمالك كبير جدًا ولدي احترام غير طبيعي له ونادي بيراميدز أيضًا وجماهير الأهلى الأفضل بالنسبة لى وأنا مشجع أهلاوي والأهلى لاعيبته رجالة ويستاهلوا التتويج بأفريقيا".

وتحدث وردة عن مدربه السابق هيكتور كوبر قائلا: " كوبر نقطة تحول في حياتي، يحب اللاعب أن يكون راجل في الملعب، لا يفرق معه أي لاعب، وكنت أركز في الملعب وكنت أنفذ كل تعليماته التي يطلبها منى".

تابع وردة: "أتى لي عرض من الأهلي وأنا في عمر 12 عامًا، تدربت بتمرين واحد والأهلي كان يريد شرائي، جلست في الاستراحة لمدة يومين بعد ذلك عدت للاسكندرية لم أستطع البقاء في القاهرة ولم أعتاد على الاجواء، وعدت على سبورتنج".

وواصل: "شخص من الاسكندرية تحدث مع عدلي القيعي وكان عمري 16 عامًا، وتدربت مع الفريق الأول مباشرة، ومانويل جوزيه طلب أن اشارك في التدريبات مع الفريق الأول، وشاركت في التمرين وأحرزت هدفين في مرمى أحمد عادل عبد المنعم".

أكمل : "عقب التمرين مانويل جوزيه طلب أن أوقع للنادي الأهلي، وأنضمت للأهلي في 23 يناير 2011 وبعد ذلك قامت الثورة وأول لاعب رأيته في غرفة الملابس كان محمد أبو تريكة وبعد ذلك وائل جمعة ومحمد بركات"

وأردف: "عام 2013 ذهبت في فترة معايشة في إشبيلية الاسباني، ومحمد يوسف طلب عودتي ولكن لم أشارك، وانتقلت للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة عام 2014 مع حسام حسن، وبعد ذلك احترفت في اليونان عام 2015".

واختتم:" على معلول لاعب تقيل ويشيل فرقة وتريزيجيه ملهم بالنسبة لى وقلبه أبيض ويستاهل كل خير وصلاح قدوة لأى حد في مصر والننى لاعب قوي".