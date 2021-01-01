شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس مرمى الأهلى فى وداع 2020: انتصارات مهمة سأحملها معى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ميشيل يانكون مدرب حراس النادى الأهلى، عن سعادته بعام 2020 الذى تواجد فيه مع المارد الأحمر، مشيرا إلى أن هذا العام كان به تحديات جديدة وانتصارات مهمة سيحملها معه إلى الأبد.





ونشر يانكون، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور مع البطولات التى حققها النادى الأهلى هذا الموسم، أتبعها قائلا: "لقد كان 2020 عامًا مضطربًا واختبارًا علمنا ألا نأخذ أى شيء كأمر مسلم به، ومع ذلك.. لا يسعنى إلا أن أعبر عن امتنانى للعام الذى أمضيته مع الأهلى، تحديات جديدة وانتصارات مهمة سأحملها معى إلى الأبد".





وأضاف يانكون: "أتمنى لكم عاما جديدا أفضل، أتمنى لكم دائمًا السلام والحب والازدهار، عام 2021 سعيد عليكم يا أصدقائى".





من ناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة فريق وادى دجلة، مساء اليوم الجمعة، حيث ضمت القائمة كلًّا من: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، صلاح محسن، سعد سمير، على معلول، أحمد ريان، أحمد نبيل كوكا، محمد شكرى، عربى بدر، عبد الرحمن مانو، زياد طارق.





وتشهد قائمة الاهلى العديد من الغيابات أبرزها، محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومروان محسن ومحمد مجدى أفشة ومحمد هانى وعمرو السولية وجونيور أجاى وناصر ماهر وأكرم توفيق ورامى ربيعة.





ويواجه الأهلى فريق وادى دجلة، فى السابعة والنص مساء اليوم، الجمعة، على ملعب «الأهلى بالسلام»، فى إطار منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.











