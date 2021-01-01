شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع جيرالدو فى قائمة الانتظار من أجل قيد والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي قيد الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد في قائمة الأحمر المحلية والأفريقية بدلاً من الأنجولي جيرالدو، ومن المقرر أن يتم وضع جيرالدو ضمن قائمة الانتظار التى استحدثها اتحاد الكرة مؤخراً لمواجهة مثل هذه الأزمات الخاصة بالقيد إذا فشلت محاولات تسويقه قبل قيد بواليا.

وتعاقد الأهلي مساء أمس الخميس مع مهاجم الجونة لمدة أربعة مواسم بعد فترة من المفاوضات حسمها الأهلي لصالحه رغم دخول الزمالك طرفاً في الصفقة خلال الأيام الأخيرة.

ويدعم والتر بواليا قائمة الأهلي الأفريقية وكذلك مونديال الأندية الذي يُشارك فيه الأهلي خلال فبراير المقبل بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الشهر الماضي على حساب الزمالك.

ومن المقرر أن يتم رفع اسم جيرالدو من قائمة الأهلي الأفريقية والمحلية على أن يتم قيد المهاجم الزامبي بدلاً منه.

وكان الأهلي قد تعاقد مطلع الموسم الجاري مع المغربي بدر بانون لتدعيم الدفاع وتم قيده بدلاً من السنغالى آليو بادجي الذي رحل لنادي أنقرة جودجو التركي لمدة موسماً على سبيل الإعارة.