شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة يعتذر عن الاستمرار فى قيادة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر محمد وهبة المدير الفني للإسماعيلي عن الاستمرار في منصبه في قيادة الدراويش ، بسبب الاختلاف مع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على بعض الأمور الخاصة بصلاحياته الفنية في قيادة الفريق الأصفر والمسئوليات التي يملكها لتحقيق طموحات الجماهير الصفراء، سواء في اختيار اللاعبين أو ما يخص الفريق الكروي.

وأصدر محمد وهبة بيانا أكد فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي

تحية واحترامًا وبعد..

شرفت بتولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي في ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادي الإسماعيلي العظيم، وأديت دوري بكل إخلاص وبما يرضي الله وضميري وحبي للنادي الذي قدمني لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا.

وحيث أننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التي تحقق آمال وطموحات النادي وجماهيره الوفية العظيمه فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادي الإسماعيلي.

كان مجلس الإسماعيلي قد استقر على تكليف وهبة بتولي القيادة الفنية بعدما كان هناك اتجاه لاستقدام مدير فني أجنبي، قبل أن يعتذر وهبة بسبب عدم الحصول على الصلاحيات الكاملة في قيادة الدراويش.