شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: كفى ماحدث فى 2020.. واليوم السابع أكدت ريادتها للصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسلام الشاطر نجم الأهلى السابق عن أمنيته فى عام 2021 ، بعد أن وجه رسالة إلى العام المنقضى 2020 ، قائلا لا يوجد أى كلام يمكن أن يقال فكفى ما حدث فى العام من فيروس كورونا ونتمنى من الله أن يكون العام المقبل أفضل من السابق ، وهذا ما سيتحق من خلال البطولات التى تستضيفها مصر الفترة المقبلة.

وقال الشاطر فى تصريحات خاصة لليوم السابع :"مفيش كلام يتقال كفاية اللى حصل ، وان شاء الله سنة جديدة نتمناها أفضل ، وأضاف الشاطر أن هناك عدة بطولات تشهدها مصر فى العام الجديد على رأسها مونديال كرة اليد ، و بطولة العالم للدراجات ، و السلاح ، و الرماية ، بالإضافة إلى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 .

وحرص الشاطر على توجيه رسالة الى الخليج 365 قائلا :"الخليج 365 الشريك الرئيسى لى دايما فى كل الأوقات ، دايما متواجدة فى كل الأحداث ، و منذ أيام فازت بجائزة دبى للصحافة الذكية ، فنهنئها بالجائزة ، و التى تعد خير دليل على ريادة الخليج 365 فى الصحافة الذكية، وذلك بجهد كل القائمين عليها.