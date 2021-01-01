شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة العام الميلادى الجديد، قائلا له: "وعدت فأوفيت بأن مصر فى 2020 هتكون حاجة تانية، رغم أن كورونا أخرت لكن الدولة لم تتأخر عن خطتها، وجيشنا القوى وشرطتنا، وحرصك على الاهتمام بالمواطن المصرى".

وقال صبحى فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم، عن حياته الشخصية، أن زوجته هى ابنة خاله، ولديه ولد وبنت، الابن يلعب فى نادى طلائع الجيش، ولاعب منتخب الشباب أيضا، ولا أحب أن يذكروا أنهم ابناء وزير الرياضة، واضطريت للإعلان عن وجود ابنى فى منتخب الشباب لبث الطمأنينة فى نفوس الجميع.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتعميم على مديريات الشباب والرياضة كلُ في محافظته بمتابعة جميع الهيئات الرياضية والشبابية، والجهات المُشرفة عليها وشركات الخدمات الرياضية، والتنبيه عليها بالالتزام المُشدد باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية والطبية والوقائية المُدرجة بالأكواد الطبية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن الخاصة بمكافحة فيروس كورونا خلال المرحلة القادمة.