شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة: ثقة محمد صلاح فى براءتى سبب دعمى فى واقعة التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو وردة، لاعب فولوس اليوناني، أن زميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى دعمه في واقعة التحرش، التي تسبب في طرده من معسكر المنتخب الوطنى في 2019 لثقته في براءته، مؤكدا أنه عرض تليفونه على صلاح حتى يقلب فيه ويتأكد بنفسه من كذب ادعاءات البعض.

وقال وردة، فى تصريحات تليفزيونية، إنه يركز مع فريقه في الفترة الحالية، موضحا أنه لا يعير أسماعه لمن يريد هدمه وتعطيله عن هدفه الذى يسعى لتحقيقه، لافتا إلى أن طول فترة تواجده مع المنتخب الوطنى كان يبذل قصارى جهده ولم يبخل بنقطة عرق واحدة مع الفراعنة.

وتحدث وردة عن تفاصيل اتهامه بواقعة التحرش التي تعرض لها في 2019 وتسببت في طرده من معسكر المنتخب الوطنى، مؤكدا أن أى إنسان في العالم معرض للوقوع في الخطأ، مضيفا: "أى شخص معرض للخطأ لكن ربنا بيسامح".

وأضاف وردة أنه اشتاق للعب في صفوف المنتخب الوطنى، خاصة أنه كان في يوم من الأيام أحد أعمدة الفراعنة، متابعا: "ماذا حدث لأبعد فجأة كدة، خاصة أن كل ما قيل في حقى غير صحيح والناس بتصدق ما تقرأ وأقدر حزن الجماهير".

وتعود الأزمة عندما نشرت عارضة أزياء مصرية مجموعة من الرسائل التي وصلت لها عن طريق 4 من لاعبي المنتخب، على رأسهم عمرو وردة والرسائل كانت تبادل إعجاب من جانب اللاعبين لعارضة الأزياء، إلا أنها رأت أن تلك الأمور لا يجب أن تحدث، متهمه إياهم بالتحرش بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذى أدى إلى غضب بعض من الجمهور المصري، الذي رأى أن تلك الأمور لا يجب أن تكون بداخل معسكر منتخب يسعى بكل جهده لحصد لقب أفريقي غاب عن مصر منذ 2010.